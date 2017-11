Pentru romani, Nicolae este Principe!

Despre scandalul impiedicarii fostului print Nicolae sa-si viziteze bunicul aflat pe patul de moarte s-a cam scris tot ce se putea scrie, mai putin doua lucruri. Primul este acela ca actiunea Casei Regale a creat un urias val de simpatie in favoarea lui Nicolae. Pentru al doilea, ziarul National va exprima ceea ce nici un vector media inca nu indrazneste sa spuna, desi multi gandesc asemenea noua: Nicolae trebuie sa urmeze destinul pentru care a fost pregatit.

La Aubonne, Regele Mihai se afla in grea suferinta. Dintotdeauna poporul roman i-a purtat Majestatii Sale un respect deosebit si, in numele acestui respect nimeni nu vrea sa-l supere pe Rege. In jurul sau, insa, se fac si se desfac lucruri, se tes planuri viitoare care includ si Romania si poporul roman si poate ca Majestatea Sa ar trebui sa le afle, pana nu va fi prea tarziu. Din nefericire, suferinta Regelui nu este crestineste respectata de chiar membrii Familiei Regale, iar recentul scandal, acela in care nepotul Regelui i-a fost refuzata (sase angajati se spune ca au fost de fata la aceasta interdictie bizara, Nicolae fiind unul singur) vizita la capataiul bunicului sau este exemplul cel mai elocvent. Desigur, mai dovedeste si ca exista o lupta mocnita in jurul Coroanei Regale. Toti romanii stiu asta, isi dau seama ca se tes niste planuri care includ reprezentarea Romaniei la nivelul monarhiilor celor mai respectate din lume. Si romanii nu-l vad pe Radu Duda ducand aceasta nobila povara printre capetele incoronate ale vremii. Nimeni nu ataca, insa, acest subiect din respect pentru Rege si greaua sa suferinta. National si-a luat, insa, aceasta sarcina, in numele celor de rand, al caror glas nu se face auzit pana la Aubonne, si nici macar pana colea, la Palatul Elisabeta. Da, romanii de pe strada il crediteaza pe Nicolae cu multa incredere si speranta si il considera pe acesta ca un principe ce a fost crescut sa preia Coroana, ca o sfanta datorie. Intr-un discurs istoric, regele Mihai a precizat fara urma de indoiala, ca simbolul regalitatii, Coroana Romaniei nu ii apartine, ci ea este a poporului roman, a Romaniei. Daca este asa, si nu avem de ce sa punem la indoiala cuvintele Regelui, atunci poporul roman are un cuvant de spus cand vine vorba despre regalitate. Aceasta este logica pentru care oricare dintre noi se simte invrednicit sa-si spuna dorinta. Tara ar trebui sa-si puna sperantele in cel despre care crede ca ii va reprezenta cel mai bine interesele, sperantele, si vointa. La aceasta ora, printul Nicolae este singurul beneficiar al increderii populare si probabil ca este singurul personaj din Familia Regala pe care romanii l-ar urma neconditionat pe calea monarhica deschisa de marele Carol I, cel a carui deviza a fost: „Totul pentru Tara! Nimic pentru mine!”.