Pentru ce patura sociala e destinata Loteria fiscala?

Lansata in 2015, Loteria bonurilor fiscale a „agatat” multi romani doritori de imbogatire, tocmai pentru ca sumele castigatoare erau derizorii( 6 lei la prima extragere), dar, curios lucru, acestea au urcat ulterior la valori de sute de lei, situatie care se regaseste si in prezent.

Lasand deoparte bla-bla-urile cu teoria probabilistica sau argumentul Legii numerelor mari( nu e in chestiune, vorba lui Maiorescu) te intrebi pentru ce patura sociala este destinata aceasta Loterie? Valoarea bonurilor fiscale la ultima extragere a fost intre 654 si 654,99 lei, sume mari inregistrandu-se si la majoritatea celor precedente, hai sa-i spunem o „coincidenta”. Pai tocmai extragerea unor valori mari pentru bonuri, de ordinul sutelor de lei, indeparteaza interesul populatiei, aflata destul de rar in situatia unor astfel de cumparaturi, si devine astfel un fel de “tombola de lux”. Ministerul de Finante vrea sa schimbe actualul sistem pentru a acorda un numar mai mare de premii pentru bonurile fiscale cu valori mici, rezultate din cumparaturi, mai ales ca ponderea acestora in totalul bonurilor emise de comercianti este de aproximativ 80%. In prezent, Fondul de premiere pentru extragerea lunara este de un milion de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Dupa centralizarea bonurilor castigatoare, daca numarul acestora este mai mare de 100, va fi organizata cea de a doua extragere pentru determinarea a maximum 100 de bonuri castigatoare. Adica, mai pe romaneste, “mai trage o data”. Ne intoarcem la intrebarea de mai sus, atunci.