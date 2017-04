Pentagonul isi reevalueaza potentialul nuclear

Potrivit secretarului american al Apararii, James Mattis, procedura urmareste capabilitatea mijloacelor de disuasiune nucleara de a fi ”moderne, fiabile, flexibile, de a raspunde amenintarilor secolului XXI si de a-si asigura aliatii”.

Ultimul raport al potentialului nuclear al SUA a fost intocmit acum sapte ani, in timpul mandatului lui Barack Obama. ”In primul rand va fi examinata natura amenintarilor care au aparut. Ne vom uita la Rusia, Coreea de Nord, China si Iran pentru a ne asigura ca intelegem 100% ce reprezinta aceste amenintari”, a indicat Pentagonul. Pe de alta parte, vicepresedintele american Mike Pence, aflat in vizita in Japonia, l-a asigurat pe premierul nipon Shinzo Abe de ”angajamentul SUA” pentru a asigura securitatea Japoniei in fata Coreei de Nord. In timp ce planeaza amenintarea unui al saselea test nuclear nord coreean, adjunctul ministrului de Externe de la Phenian, Han Song-Ryol, a lasat sa se inteleaga ca regimul condus de Kim Jong-un va accelera ritmul tirurilor balistice, ”in fiecare saptamana”. Statele Unite au avertizat ca nu vor tolera un al saselea test nuclear nord-coreean iar premierul nipon, desi a pledat pentru o ”solutie pasnica” a crizei nord-coreene, a adaugat insa ca ”dialogul de dragul dialogului nu are nici o valoare” si ca ”este necesar a se face presiune”. De partea sa, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Rusia ”nu va accepta aventurile nucleare si balistice ale Phenianului, violand rezolutiile ONU” dar nici pozibilitatea ”incalcarii dreptului international utilizand forta impotriva Coreei de Nord”.