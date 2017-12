Pentagonul inroleaza soldati transsexuali

Departamentul american al Apararii a anuntat ca masura va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018, dupa ce o instanta a respins recursul depus de catre administratia Trump impotriva acestor inrolari.

Conform Departamentului american al Apararii, exista intre 2.500 si 7.000 de persoane transgender din cei 1,3 milioane de militari in activitate. Organizatia de aparare a drepturilor Human Rights Campaign estimeaza ca cifra este mai apropiata de 15.000. Acestia sunt militari care si-au declarat orientarea dupa integrarea lor in armata, precum Chelsea Manning, informatoarea Wikileaks. Persoanele candidate trebuie sa-si fi terminat toate tratamentele medicale, inclusiv terapiile hormonale, cu cel putin 18 luni inainte pentru a putea fi recrutate. In iulie, Donald Trump a declarat ca recrutii transsexuali vor fi interzisi in armata SUA, ”indiferent in ce post”, dar doua tribunale federale au blocat temporar aceasta interdictie decretata de presedintele american. Un recurs al administratiei Trump a fost respins, luni, de o judecatoare federala. Trump a invocat costuri medicale ”enorme” si ”perturbari” pe care le-a antrena persoanele transsexuale in randul armatei americane.