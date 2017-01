Pentagonul anunta arma viitorului: roiurile de minidrone

Pentagonul a testat recent cu succes un “roi” de 103 mici drone, progresand spre realizarea unui nou tip de arma care promite a avea un mare viitor.

Strategii militari prezic un mare viitor acestor “roiuri” de drone, putin costisitoare in privinta productiei si care isi au forta in capacitatea de a coplesi sistemul de aparare al adversarului prin numarul lor. In octombrie, Pentagonul a testat un “roi” de 103 mici drone, de circa 16 cm lungime, lansate de trei avioane de lupta F/A-18 Super Hornets, potrivit unui comunicat al Pentagonului. Dronele au reusit “luarea unei decizii colective”, adaptand impreuna comportamentele lor individuale in functie de conditiile misiunii. Dronele Perdix formeaza “un organism colectiv, impartind un creier comun”, a explicat William Roper, care conduce serviciul de capacitati strategice (SCO) al Pentagonului. “Pentru ca fiecare Perdix comunica si colaboreaza cu fiecare dintre omologii sai, roiul nu are un lider si se poate adapta cu usurinta daca o noua drona se alatura grupului, sau daca, din contra, o drona il paraseste”, de exemplu daca este doborata, a indicat William Roper. Drona Perdix a fost conceputa de elevii ingineri ai MIT (Massachusetts Institute of Technology), incepand din 2013, si a fost imbunatatita in mod continuu de atunci, “inspirandu-se in special din industria smartphone-ului”, potrivit Pentagonului.