Pentagon: Romania este un stat-frontiera in fata agresiunii Rusiei

La nivelul promisiunilor, stam bine. Cel putin in cazul mesajului de mai sus, transmis de Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii al SUA. In context, Goffus a precizat ca Statele Unite isi respecta integral angajamentele de securitate in calitate de partener strategic al tarii noastre.

Cum scriam la un moment dat, numai americanii realizeaza rolul pe care il poarta Romania in a sta pavaza natiunilor occidentale. De data asta a zis-o Tom Goffus, care a sustinut ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil. Potrivit acestuia, tara noastra si America vegheaza la Marea Neagra pentru a mentine aceasta zona in siguranta. Goffus a mai remarcat contributia exceptionala a tarii noastre in cadrul NATO, in parteneriat cu fortele armate ale SUA. Declaratiile au fost facute la receptia organizata la Ambasada Romaniei din Washington D.C., unde a fost sarbatorita Ziua Armatei Romaniei. Cum scriam, la nivel declarativ, lucrurile sunt magnifice, ne intrebam ce ne vom face cu adevarat atunci cand colosul rusesc s-ar pune in miscare, tinand cont ca trupe ale NATO ar ajunge in Romania in minimum sapte zile, si atunci cu un contingent destul de subtire ca sa conteze in fata unei invazii militare bine puse la punct. Oare atunci, americanii, pe care ii asteptam din ’44 s-ar uni ei ca sa ne dea o mana de ajutor? Cica da, dar in cat timp nu ni s-a dat a intelege niciodata. Sa speram ca nu vom vedea inca o abandonare a Romaniei, asa cum ne-a obisnuit istoria recenta…