Pensiile militare, intangibile

Premierul Mihai Tudose i-a asigurat pe militari ca nu se va umbla la sistemul lor de pensii.

Modificarile preconizate la legea pensiilor i-a speriat pe militari, care se bulucesc acum sa iasa din sistem inainte ca lucrurile sa se schimbe. Ca sa opreasca aceasta ”hemoragie”, premierul Tudose s-a vazut nevoit sa anunte, ieri, ca nimeni nu se va atinge de pensiile militare. ”Celebrele pensii militare… care au cauzat niste hemoragii extraordinare in sistemele militare. Toata lumea vrea sa iasa la pensie acum, sa nu se modifice legea ca sa nu cumva sa nu o mai prinda pe aia buna. Pleaca mii de oameni din sistem, la varste la care trebuiau sa aduca plus valoarea in sistemele din care fac parte. Nu se va intampla asa ceva. Ministrul Tutuianu a gasit o formula prin care acest sistem sa ramana in vigoare, indiferent de ceea ce se intampla cu legea pensiilor”, a decretat Mihai Tudose inca de la inceputul sedintei de Guvern de ieri. Seful Executivului a fost secundat de ministrul de resort, Adrian Tutuianu, care a precizat ca pensiile militare sunt platite din bugetul MApN si ca guvernantii nu au intentia sa creeze probleme suplimentare de natura ”a-i face pe oameni sa plece din sistem”.