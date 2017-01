Pensie de 3100 de euro pe zi pentru fostul boss al VW

Poreclit ”Wiko” , Martin Winterkorn, altadata cel mai bine platit patron din Germania, ramane asociat cu scandalul ”Dieselgate”. Si-a parasit functia in 25 septembrie 2015, la cateva zile dupa izbucnirea scandalului, dar contractul sau de munca a continuat pana-n 31 decembrie 2016.

Winterkorn (69 de ani) a obtinut dreptul la o pensie anuala de 1,1 milioane de euro pe an. Ceea ce corespunde cu 70% din salariul fix pe care il primea ca PDG al grupului Volkswagen, functie pe care a ocupat-o din 2007 si pana in 2015. La aceasta se adauga 30% din veniturile pe care nu le-a primit inca din 2015, adica 1,7 milioane de euro, arata Bild, citand raportul fiscal al grupului pentru 2015. Potrivit aceluiasi document, Martin Winterkorn a acumulat la sfarsitul lui 2015 drepturi totale de pensie in valoare de 28,6 miioane de euro (compensatii, bonusuri etc), deci milionul pe care-l va primi in acest an este un fleac. Nici Volkswagen, nici Winterkorn nu au comentat situatia. Dar nu banii sunt o problema la Volkswagen. Planul grupului de a rechema sau repara masinile cu motoare diesel trucate (cu capacitate cilindrica de trei litri) vandute in SUA va costa un miliard de dolari. Care se vor adauga la 15 miliarde de dolari pe care gigantul auto s-a angajat sa le plateasca pentru despagubirea proprietarilor a 480.000 de masini (cu motoare de cilindree mai mica) de peste ocean. Iar marti, asociatia germana pentru protectia drepturilor consumatorilor (myRight) a intentat prima actiune in justitie contra VW in Germania, crescand presiunea asupra grupului pentru despagubirea si clientilor europeni.