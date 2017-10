Penal sau gratiat, magnatul Andrej Babis va fi premier

Presedintele Cehiei Milos Zeman a scos kalasnikovul la ziaristi afirmand ca il va numi premier pe magnatul Andrej Babis, care a castigat recent alegerile legislative, in ciuda faptului ca este cercetat pentru deturnare de fonduri europene. Poporul l-a ales, a spus Zeman.

Magnat agroalimentar, de industrie chimica dar si de media, Babis este al doilea cel mai bogat om din Republica Ceha, supranumit ”Trump al Cehiei”. In fruntea miscarii populiste ANO, care a obtinut 78 locuri din cele 200 ale camerei inferioare a parlamentului ceh, Babis (63 de ani) trebuie sa negocieze nu opt noi partide intrate, din care unele refuza sa se asocieze cu el. In fata presei cehe, care a invocat anchetarea sa, presedintele Milos Zeman nu a stat pe ganduri si l-a aparat pe Adrej Babis. Mai exact, Zeman a declarat ca acest lucru nu este un impediment cata vreme magnatul la fost ales de popor. Iar daca a fost ales de popor trebuie sa guverneze, indiferent daca are probleme cu justitia.

Ba, Milos Zeman i-a cerut justitiei sa se grabeasca cu aceasta ancheta, pentru ca locul lui Babis este in fruntea guvernului. Unde de altfel va si ramane pentru ca, surprinzator sau nu, Zeman a declarat ca il va gratia in caz ca va fi condamnat. Intrat in politica in 2011 cu miscarea ANO (”Da” in ceha) Andrej Babis a promis o politica anti euro, anti migratie-pe care o vede ca o ingerinta a Bruxelles-ului in treburile interne. In schimb, nu prevede o iesire a Cehiei din UE dar este partizanul unei reforme a UE pentru incurajarea liberei circulatii a capitalurilor, a marfurilor, a mainii de lucru si a serviciilor. Dar Babis face obiectul unei inculpari pentru frauda cu fonduri UE de 2 milioane de euro destinati finantarii unei ferme a sa si a unui complex hotelier.