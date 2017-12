Peles. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, la capataiul Regelui Mihai

La foarte scurta vreme dupa ce seful statului s-a recules la capataiul Regelui Mihai, in Castelul peles au intrat, pe rand, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului.

Primul a ajuns la catafalcul Regelui Calin Popescu Tariceanu. Insotit de sotie, presedintele Senatului, al doilea om in stat, a parcurs aceiasi pasi ca si presedintele, doar ca nu a intrat pe scara Regelui. A stat pret de cateva minute in dreptul catafalcului pe care este depus sicriul in care odihneste Regele Mihai.

Ulterior si al treilea om in stat, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor a ajuns sa-si prezinte condoleantele Familiei Regale, dupa depunerea unei coloane din cale albe.

Atat Tariceanu, cat si Dragnea au semnat in cartea de condoleante deschisa in holul Castelului Peles.

sursa foto: captura video TVR1