Pe Gabriel Oprea il mananca in politica

Desi s-a grabit sa nege, in primavara, orice intentie de revenire in politica, iata ca pe Gabriel Oprea il furnica din nou interesul national.

Numele lui Oprea si convingerea ca acesta va reincerca sa inoade noi ite politice au fost exprimate, sambata la Braila, de secretarul general al UNPR Nutu Fonta. Care a sustinut si ca Oprea va oferi o noua ”alternativa” celor nemultumiti de modul in care se misca, politic si economic, tara. Impulsionat, evident, de interesul national. Barfele de sezon pun insa reimplicarea politica a lui Oprea pe seama unui interes mult mai meschin, respectiv pe dorinta de a salva vechile sedii ale UNPR (peste cincizeci la numar) din miinile lui Traian Basescu. Unde sediile UNPR vor ajunge fara doar si poate in cazul in care instanta va binecuvanta fuziunea PMP – UNPR. Oprea vizeaza insa o alta destinatie, si anume Pro Romania lui Victor Ponta. Reusita demersului nu numai ca ar reface o amicitie de succes (tandemul Ponta – Oprea a functionat fara cusur), dar i-ar si permite fostului general tras acum pe bara sa se razbune pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu – pe care ii acuza ca l-au lasat sa se descurce singur cu asaltul DNA. In plus, gurile rele spun si ca Oprea se asteapta ca Dragnea sa pice retezat de problemele sale penale – situatie in care generalul spera ca Ponta se va putea intoarce la carma PSD. Viitor roz-bombon in care Oprea se proiecteaza pe sine pe post de papusar-sef. Unul capabil chiar sa aiba un cuvant de spus in alegerea viitorului presedinte, dupa cum perora, sampatat, trompeta lui Oprea – Nutu Fonta.