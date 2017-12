Pe Ciolos il chinuie gandul ca ar avea stofa de politician

Dacian Ciolos nu pricepe neam ca, in materie de politica, pentru el a trecut baba cu colacii. Atunci cand fostul premier tehnocrat a ales gaura.

Ex-tehnocratul number one al tarii a anuntat, ieri, ca din adormitul sau ONG, Platforma 100, ”se va desprinde un partid politic”. Unul cu ajutorul caruia Ciolos & Comp., spune ca va contribui la ”o schimbare”. Bine ca nu la o salvare in masa, asa cum ameninta USR-ul ca o sa faca inainte de a sucomba prematur inainte de a implini un anisor in viata politica reala. Inainte de a vedea ce-i poate pielea noului partid, trecerea in revista a performantelor liderului Ciolos nu este deloc incurajatoare. Mic la stat si la sfat sau doar prost indrumat, Ciolos a gafat deja in mod repetat atunci cand a pendulat intre PNL si USR, cand a sabotat pe fata PNL-ul in campania electorala, cand nu a avut curajul de a modifica legea alegerilor locale in sensul alegerii primarilor din doua tururi desi era clar ca dreapta va fi lovita de un adevarat dezastru, cand le-a permis ministrilor tehnocrati se dea in stamba – cu vorba si cu fapta – in anul alegerilor. In plus, Ciolos a disparut in ceata dupa scrutinul din 2016 si nici nu a reusit sa emita vreo idee/parere remarcabila, din punct social sau politic, de cand a fost scos din joben de Iohannis. Acum, Ciolos spune ca este gata sa schimbe Romania. Cum nu precizeaza daca in bine sau in rau, demersul omului o fi unul sincer. Pana sa bata insa din nou la usa politicii, normal ar fi ca Dacian Ciolos sa raspunda la o intrebare: ce-l face sa creada ca va reusi intr-un demers pornit de la zero atunci cand a ratat lamentabil intr-o situatie in care a avut din start toate atuurile: sustinere europeana, sprijinul presedintelui, opozitia intinsa covor la picioarele sale, un PSD pus cu botul pe labe de nenorocirea petrecuta la Colectiv si simpatia romanilor satui de vechii politicieni? Auzim?