Pazea, vine “criptorubla”, bitcoinul rusesc

Luna octombrie a acestui an este una care ar putea ramane in istoria criptomonedelor. In aceasta luna, presedintele Rusiei Vladimir Putin a dat ordinul lansarii unei ”criptoruble“, conform ministrului comunicatiilor, Nikolai Nikiforov.

Ministrul a declarat ca noua moneda va folosi ”criptografie ruseasca“ si ar fi imposibil de ”minat“ ca in cazul bitcoin, deoarece ar fi ”un sistem inchis cu un volum definit de emisii reglementate“. ”Daca n-o vom face noi, vecinii nostri din Comunitatea Economica Eurasiatica o vor face in cateva luni“, a spus ministrul rus. Si Yao Qian, director adjunct al diviziei de tehnologie a Bancii Populare a Chinei, a discutat despre o moneda electronica emisa de banca centrala. Pentru cei care cred ca inovatia principala a Bitcoin-ului este excluderea unei autoritati centrale – un sistem peer-to-peer in care tranzactiile sunt validate de ”mineri“ – interesul pe care il arata China si Rusia, tari cu regimuri autoritare, este ilogic. Insa aceste guverne nu cauta sa renunte la control, asa cum este cazul blockchain-ului, lantul de distributie publica (tehnologia blockchain permite efectuarea de tranzactii bancare digitale fara un sistem de management centralizat, cum ar fi o banca centrala;). Dimpotriva, aceste guverne autoritare incearca sa poata controla tot ce se intampla in sistemul financiar.