Patru romani au murit de gripa intr-o saptamana

Pe fondul valului de temperaturi foarte scazute inregistrate in mare parte din tara in ultimele zile, numarul deceselor provocate de gripa a crescut, din pacate.

Conform informatiilor publicate, joi, pe site-ul Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, in saptamana 2-8 ianuarie 2017 au pierit patru persoane, motivul decesului fiind, in fiecare caz in parte, virusul gripal A. Numarul victimelor gripei a ajuns astfel la 6, toate fiind cauzate de tipul A de gripa. “In saptamana 02.01.2017 – 08.01.2017 s-au inregistrat la nivel national 352 cazuri de gripa clinica, comparativ cu 48 cazuri inregistrate in S 01/2016″, anunta reprezentantii Centrului, adaugand ca in aceeasi saptamana au fost constatate “15 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 7 mai multe fata de aceeasi perioada a sezonului precedent si cu 3 mai multe fata de saptamana precedenta”.

Specialistii CNSCBT spun ca victimele care au pierit de grija sunt patru femei si doi barbati, trei dintre ele in varsta de peste 65 de ani, un copil de pana intr-un an, o persoana cu varsta intre 15 si 49 de ani si o alta intre 50-64 de ani. Aceeasi sursa mentioneaza ca niciuna dintre cele sase victime ale gripei nu fusese vaccinata.

sursa foto: reporterntv.ro

