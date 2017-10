Patronul Tesla sapa sub Los Angeles

Miliardarul Elon Musk a publicat in premiera pe Instagram o imagine cu tunelul care a inceput sa fie construit sub Los Angeles, in proiectul de transport rapid Hyperloop.

Noul tunel va functiona ca o autostrada rapida, in care dispozitive asemanatoare unor patine electrice vor transporta vehicule si capsule cu calatori pe artera sa principala cu viteze de pana la 214,5 kilometri pe ora, iar capsulele electrice vor circula apoi pe tuneluri adiacente, pentru a iesi si intra pe ruta principala. “Ar trebui sa aiba o lungime de 2 mile (3,22 kilometri) peste trei-patru luni si speram ca vom termina intregul coridor 405 Nord-Sud de la LAX (Aeroportul International Los Angeles) pana la autostrada Interstate 101 in aproximativ un an”, a explicat Musk intr-un mesaj publicat pe Twitter. Pana in prezent muncitorii de la The Boring Company au terminat aproape 152 de metri din tunelul proiectat, chiar sub sediul central al celei de-a doua companie importanta infiintata de antreprenorul american, Space X, situata in Howthrone, o suburbie din Los Angeles. Desi Musk a marturisit ca proiectul Hyperloop a fost inceput “din plictiseala”, a primit in iulie o “aprobare guvernamentala verbala” pentru construirea lui, pe ruta New York-Washington. Chiar daca nu sta rau cu banii, la 46 de ani, Elon Musk are o avere de 20 de miliarde de dolari, lucrarile incepute de compania Boring costa in jur de 1 miliard de dolari pentru fiecare mila(1,6 kilometri).