Patronul Amazon a devenit cel mai bogat om din lume

Jeff Bezos, fondatorul retailerului online, l-a surclasat pe Bill Gates in clasamentul Bloomberg al miliardarilor, dupa ce valoarea participatiei detinute la Amazon.com a atins 88 de miliarde de dolari.

De la includerea sa in Bloomberg Billionaires Index, in 2012, averea neta a lui Bezos a crescut cu 419%, moment in care patronul Amazon se afla pe locul 35, cu 18 miliarde de dolari. In doar trei ani, miliardarul si-a dublat averea, iar din 2015 ea a crescut cu 35 de miliarde de dolari. In ultimii doi ani, participatia lui Bezos la Amazon a crescut cu 70%, iar, saptamana trecuta, rezultatele raportate de companie i-au mai adus inca 10 miliarde de dolari. Se estimeaza ca Jeff Bezos are in prezent o avere de 93,8 miliarde de dolari, dar si “detronatul” Bill Gates sta pe aproape, cu 90 de miliarde. In indexul Bloomberg, locul trei este ocupat de Warren Buffet, cu “numai” 81 mld. de dolari. In 1995, Jeff Bezos lanseaza Amazon.com, care devine cea mai mare companie de comert on line cu amanuntul, cu site-uri web separate in Canada, Marea Britanie, Germania, Franta, China si Japonia. In timp, gigantul cu sediul in Seattle si-a extins ofertele la nivel mondial, introducand Kindle, dispozitivul cu care se pot citi carti electronice, productia de programe si filme originale, sistemul de recunoastere Echo, destinat locuintelor, iar din luna august este proprietarul retailerului Whole Foods.