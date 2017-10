Patronatele, deranjate de cresterea ”din pix” a salariului minim

Ultimele masuri fiscale decise de guvernanti pot duce la majorarea presurilor si la pierderea unor locuri de munca, avertizeaza antreprenorii.

Nemultumiti din start pentru faptul de a fi fost chemati la negocieri de abia dupa ce Guvernul a anuntat ce masuri a decis sa ia, patronii ii cer premierului Tudose sa amane aprobarea ordonantelor care legifereaza noile decizii macar pana la sedinta speciala de guvern programata pentru data de 3 noiembrie. Pana atunci, reprezentantii patronatelor spera sa convinga Guvernul ca revolutia fiscala programata va afecta negativ mediul de afaceri si poate sa duca inclusiv la pierderi de locuri de munca. Patronii sustin ca impactul negativ cel mai mare ar putea fi cel produs de cresterea ”din pix” a salariului minim pe economie. Un salariu care, desi se majoreaza cu 450 de lei brut, va aduce celor 1.200 de angajati care il primesc doar un net de 98 de lei in plus si asta cu riscul desfiintarii unor locuri de munca. Mai mult, analizele facute de patronate releva si faptul ca aplicarea impozitului pe cifra de afaceri pentru 450.000 de IMM-uri va avea tot un impact negativ din moment ce firmele cu afaceri pana intr-un milion de euro (respectiv majoritatea) vor plati mai mult la stat – fapt care ”ar putea sa se regaseasca in preturi sau in concedieri”, dupa cum avertizeaza antreprenorii.