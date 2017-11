Patriot: Americanii ne dau voie sa-i umplem de bani

Ministerul Apararii Nationale a primit scrisoarea de acceptare (Letter of Acceptance – LOA) din partea Guvernului SUA privind achizitionarea primului sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM) tip PATRIOT.

Acesta este primul din cele sapte sisteme PATRIOT – patru destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Aeriene si trei Statului Major al Fortelor Terestre, program a carui valoare totala este de circa 3,9 miliarde dolari fara TVA, informeaza Ministerul Apararii. Sistemul pentru care a fost primita LOA este estimat la 764,78 milioane USD fara TVA si va fi contractat pana la sfarsitul acestui an, dupa adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a proiectului de lege privind realizarea capabilitatii. ” Romania va utiliza sistemele PATRIOT pentru a-si intari apararea proprie si pentru descurajarea amenintarilor regionale”, arata MApN (…) Configuratia 3+ care va fi achizitionata de statul roman este cea mai moderna varianta existenta pe piata in prezent(…)Pana la sfarsitul anului, Romania va deveni una dintre cele doar sase tari NATO care isi indeplineste angajamentul de alocare a doua procente din PIB pentru cheltuieli de aparare”. Procente pentru care Donald Trump a batut cu pumnul in masa NATO de-a facut vanatai. Ca ”aliatul strategic” al SUA, Romania, are o armata buna de muzeul militar e alta poveste. Avem noi iesire la Dunare si la Marea Neagra dar flote militare fluviale si maritime ia-le de unde nu-s. Dupa 1989, ne-am ocupat cu un furibund jaf national, nimic n-a scapat, ca doar avem traditie la pustiit terenul. Aderarea la NATO si la UE ne-a prins in timp ce ne taiam si ne vindeam pe nimic ultimele craci de sub picioare, devenind un Baragan al flancului estic al NATO. Occidentul stie ca in conflictele moderne e ca la cinematograf: cele mai bune locuri nu sunt in fata. Asa ca e bun si un stat-incasator sa goneasca cainii si sa faca curat in jurul unor instalatii americane precum scutul antiracheta sau, iata, sistemele Patriot. Ca la butoanele lor n-avem acces. Neavand (nemaiavand) ce si cu ce negocia, dupa ce 30 de ani ne-a fost mintea pe-alaturi, n-avem de ales decat sa ne punem ”la dispozitie”, dupa cum ne canta altii. Am pus sub nasul SUA si al NATO un proiect de tara? De unde? Avem sertarele goale, altminteri dl Melescanu e bine imbracat iar Catedrala Mantuirii Neamului e aproape la cheie. Asa ca ne aflam in postura de a fi aparati, nici prea-prea, nici foarte-foarte, de altii. Sa fie primit!