Patriarhului Kiril anunta Apocalipsa

Patriarhul Kiril a afirmat, intr-un discurs public sustinut in principala catedrala din Moscova, ca „se vede cu ochiul liber” ca se apropie „apocalipsa” prevazuta de Apostolul Ioan.

In acest context, el a facut apel la cetatenii de rand si la politicieni sa devina mai uniti. „Toti oamenii care iubesc acest pamant trebuie sa fie uniti, pentru ca intram intr-o perioada critica in istoria civilizatiei. Deja se poate vedea cu ochiul liber. Trebuie sa fii orb sa nu observi momentele din istorie despre care vorbeste Apostolul Ioan in Apocalipsa sa”, a spus patriarhul Kiril. Cu toate acestea, el a punctat ca momentul in care va veni „sfarsitul” depinde de actiunile oamenilor. Astfel, el a facut apel ca umanitatea sa „opreasca acest declin”: Este atat de multa influenta negativa in viata spirituala a oamenilor”. El a adaugat ca, potrivit invataturii crestine, apropierea si indepartarea sfarsitului lumii depinde de oameni. Seful Bisericii Ortodoxe Ruse a indemnat pe fiecare, indeosebi persoanele publice, sa constientizeze responsabilitatea in fata Rusiei si intregului neam omenesc si sa puna capat „alunecarii in bezna sfarsitului istoriei“. „Astazi pacatul nu este pur si simplu unul evident, chiar daca in decursul intregii istorii oamenii au incercat sa-si ascunda pacatul personal si interpersonal. Astazi pacatul se prezinta drept cel mai atragator mijloc — prin cinematografie, teatru si alte manifestari artistice. Arta, care trebuie sa culturalizeze personalitatea omului, sa o imbogateasca, sa o inalte spre cer, devine o haltera, care nu permite omului sa isi ia zborul”, a mai precizat patriarhul.