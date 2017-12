Patriarhul Daniel, cina cu Putin

Alaturi de alti capi ai bisericilor ortodoxe, Patriarhul Daniel a fost invitat la Moscova, participand si la o cina oferita de presedintele Vladimir Putin. Este a doua vizita a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane in capitala Rusiei – in 2008 el a mers la funeraliile Patriarhului Alexei al II-lea, si are loc la o luna si jumatate distanta de cea efectuata la Bucuresti de omologul sau rus, Patriarhul Kirill.

A fost vorba de o “cina festiva oferita de presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin”, dupa cum aratase purtatorul de cuvant al Patriarhiei, preotul Vasile Banescu, cu prilejul implinirii a o suta ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa. La eveniment au fost prezenti, impreuna cu Patriarhul Kirill, numerosi reprezentanti ai Bisericilor Ortodoxe autocefale. Liderul de la Kremlin a vorbit in discursul sau despre rolul Bisericii in viata societatii in contextul unei “crize morale a valorilor”. Cat priveste vizita Patriarhului Kirill la Bucuresti, ea fost ilustrata de agentia Ria Novosti cu fotogafii din august 1989, imaginile aratau Piata Universitatii aproape goala, cu masini Dacia 1300 si 1100, oameni asteptand autobuzul si cladiri prafuite si cenusii, un instantaneu clasic al regimului comunist.