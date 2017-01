Patitul Dragnea sufla si-n iaurt

Liviu Dragnea nu mai vrea surprize neplacute din partea Justitiei, motiv pentru care i-a cerut procurorului general Augustin Lazar un punct de vedere legat de posibilitatea intrarii sub incidenta legii referitoare la conflictul de interese odata cu (re)angajarea unor colaboratori (soferii, de exemplu) la cabinetele parlamentare.

Si asta pentru ca Statutul parlamentarilor permite angajarea, dar Codul Penal nu, acesta din urma sanctionand angajarea persoanelor cu care parlamentarul ”s-a aflat in raporturi de munca in ultimii 5 ani”. Cum legislatia (opera de capatai a parlamentarilor!) se bate cap in cap, raspunsul procurorului general a fost unul pe masura, Augustin Lazar explicand ca intelege preocuparea Parlamentului pentru clarificarea situatiei, dar el personal nu o poate face cata vreme ”nu exista o norma generala in acest caz”. Lasat in ceata, Dragnea a insarcinat Comisia juridica a Camerei sa dea ea o decizie. Oricum, parlamentarii sunt decisi sa rezolve si alte subiecte sensibile, cum ar fi interceptarile realizate de SRI in dosarele penale si definitia abuzului in serviciu. Iar cum CCR a dat deja decizii de neconstitutionalitate pe aceste teme, noua formula parlamentara este chiar obligata sa modifice Codul Penal si Codul de Procedura Penala in sensul decis de CCR.