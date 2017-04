Pasiunea Getei Popescu pentru alpinism, mostenita din familie

Sora mai mica a cunoscutei alpiniste Crina Coco Popescu si, totodata, fiica lui Ovidiu Popescu, presedinte al Clubului Montan Altitudine din Rasnov, Dor Geta Popescu a ajuns pe munte inca din primii ani de viata. Din pacate, tot acolo si-a gasit Geta si sfarsitul, undeva in Retezat, doborata de o avalansa din calea careia nu s-a mai putut feri.

Si a impartasit pasiunea pentru alpinism – care pentru cei mai multi e lesne de inteles ca e mostenita din familie- inca de mica. Asa se poate intelege si cum de a ajuns ca la 13 ani sa acumuleze performante, titluri si recorduri demne de un om mare, numele sau depasind granitele autohtone, la fel cum s-a intamplat si cu sora ei mai mare, Crina Coco Popescu, la randul sau un alpinist cu rezultate remarcabile in palmares.

S-a aflat ca ambele surori au fost dintotdeauna insotite pe munte de tatal lor. De altfel, Ovidiu Popescu se afla alaturi de Geta sambata, in Retezat. Socati de cele intamplate, cunoscutii au intrat pe pagina de Facebook a tatalui copilei, pentru a transmite mesaje de condoleante, in aceste momente teribil de grele pentru intreaga familie Popescu.

Va amintim ca 7 persoane au fost lovite de avalansa produsa deunazi, sub varful Peleaga. Din pacate, pe langa Dor Geta, pe munte a pierit un alt copil temerar, cu multe reusite in dreptul numelui, in materie de alpinism, ontinute pana la varsta de 12 ani – Erik Gulacsi.

