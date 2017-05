Pasapoartele se muta in Plaza Romania

Se vorbea de anul trecut despre aceasta mutare spectaculoasa, care, acum, chiar prinde cu adevarat contur.

In noiembrie anul trecut, ministrul de atunci al Afacerilor Interne, Dragos Tudorache a declarat ca a cerut prefectului sa incheie contractul de comodat pentru spatiul din mall unde va fi mutat serviciul de pasapoarte din Pipera. Tudorache a precizat ca serviciul pasapoarte se va muta in mall pana pe 30 ianuarie. Desigur, data nu a fost, ca la noi, aceea anuntata. De aceasta data, noul ministrul al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca au fost finalizate concursurile de incadrare a peste 100 de angajati, la nivel national, la Directia Generala de Inmatriculari si Eliberare a Permiselor, cei mai multi urmand sa lucreze pentru Bucuresti si judetul Ilfov. “Este o abordare pe care vrem sa o avem din punct de vedere institutional, astfel incat in echipa si cu sprijinul autoritatilor locale sa putem sa reducem neajunsurile cu care cetatenii s-au confruntat datorita cresterii cererilor adresate catre aceste servicii. In ceea ce priveste Directia de Pasapoarte, ne dorim ca impreuna, in aceasta vara, sa operationalizam noul centru de la Bucuresti in incinta Plaza Romania”, a declarat Carmen Dan.

loading...