Pasapoarte. Se asteapta ca noul centru sa fie functional de saptamana viitoare

Pe fondul aglomeratiei aparute in ultimele doua zile, la eliberarea pasapoartelor, la sediul din Pipera din directia MAI, la finele sedintei convocate de care ministrul Carmen Dan, pe aceasta tema, s-a anuntat si ca noul sediul al Directiei de Pasapoarte, cel gazduit de un mall din Bucuresti, ar putea fi deschis peste doar cateva zile, mai precis lunea viitoare.

Pe langa faptul ca a anuntat adresele unde se afla, la momentul de fata, sediile de sector ale Directiei generale de Pasapoarte – si anume sectorul 1 – Piata Amzei – numarul 13, sectorul 3 – strada Ion Tuculescu – numarul 42B, sectorul 4 – Strada Straduintei numarul 1, sectorul 6 – Strada Virtutii numarul 1-3 – dinspre MAI s-a facut publica o data la care se asteapta sa devina functional sediul central al institutiei, unde se vor putea elibera pasapoarte. “Aceste sedii din sectoarele Capitalei functioneaza in regim normal si astazi si vor functiona pana vineri inclusiv. Ulterior, activitatea serviciilor din sectoare va fi preluata de sediul nou deschis intr-un complex comercial din Capitala. Data estimata pentru inaugurare este 21 august”, a mentionat Monica Dajbog. Purtatorul de cuvant al MAI a explicat faptul ca noul centru va avea un numar de 20 de ghisee, doritorii avand la dispozitie optiunea de a plati taxele necesare eliberarii pasaportului inclusiv in incinta centrului comercial in cauza.