Pasagerii unei curse Tarom, blocati pe un aeroport din Amsterdam

Batai de cap pentru pasagerii unei curse Tarom care ar fi trebuit sa se intoarca deunazi in Capitala, dupa o vacanta petrecuta in afara tarii. Cei mai multi au innoptat, insa, in aeroportul Schiphol din Amsterdam.

Totul dupa ce planurile initiale de calatorie au fost date peste cap de ceea ce s-a anuntat a fi fost o problema tehnica la aeronava, care a facut ca avionul sa nu mai decoleze, in cele din urma, dupa ce in prima faza isi intarziase plecarea. Din cate anunta televiziunile de stiri, cursa care ar fi trebuit sa plece spre Bucuresti sambata seara avea 120 de pasageri, printre ei si copii.

In aceasta dimineata, a plecat spre Amsterdam o alta aeronava a companiei, care ar trebui sa ii aduca in tara pe calatorii care aveau bilete la cursa de sambata.

Pana la momentul de fata, din directia companiei nu s-au facut precizari pe acest subiect.