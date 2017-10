Partidul vaneaza muste, tigri si vulpi

In cinci ani, campania anticoruptie a presedintelui Xi Jinping a pedepsit 1,5 milioane de cadre ale Partidului Comunist Chinez. Si poporul inca nu a vazut nimic, a promis liderul de la Beijing, la Congresul 19 al PCC.

In fata a peste 2300 delegati ai PCC, Xi a avertizat ca partidul are o politica de ”toleranta zero” fata de membrii de partid ”necinstiti”. Coruptia este principala amenintare pentru partidul nostru”, a declarat presedintele Chinei, evocand ”o lupta fara sfarsit” impotriva ”flagelului”. Discursul lui Xi a urmat dupa excluderea a 12 membri din Comitetul Central al PCC. Printre ei, fostul ministru al Justitiei, Wu Aiying. Dupa lansarea campaniei anticoruptie, in 2012, imaginea lui Xi s-a consolidat in randul chinezilor si a provocat teama in randul celor 89 de milioane de membri de partid. In linii mari, corptii sunt denumiti de regimul chinez ”muste” (micii functionari), ”tigri” (inaltii responsabili”) si ”vulpile” (cei care au fugit din tara cu banii).

In China, membrii de partid pot face obiectul unei proceduri disciplinare interne (denumita ”shuanggui), neconectata cu sistemul judiciar. Dar aceasta va fi progresiv abandonata si inlocuita cu un mecanism legal”, a declarat Xi Jinping.

O campanie ce divizeaza

Campania anticoruptie i-a permis presedintelui chinez sa elimine rivali precum fostul ministru al Securitatii statului, Zhou Yongkang. In final, Xi a eliminat mai mult de o zecime din membri CC al PCC, a calculat Trey McArver, fondatorul institutului de cercetare Trivium China din Beijing. Aceasta nu reprezinta insa decat 1,7% din ansamblul membrilor partidului. Dar, ”campania anticoruptie se va institutionaliza” in al doilea mandat al lui Xi in fruntea PCC, prevede McArver. ”Partidul ataca acum, mai mult ca inainte, infractiuni multiple iar cresterea numarului de anchete este constanta”.

Comitetul National de Supraveghere

Continuarea luptei anticoruptie a lui Xi va duce si la crearea unei noi instante: Comitetul National de Supraveghere. Rolul sau: coordonarea anchetelor in toate esaloanele puterii, inclusiv (noutate) anchetarea celor care nu sunt membri ai PCC. Cine va conduce acest organism? Wang Qishan, mana dreapta a lui Xi Jinping, beneficiaza, arata observatorii, de o legitimitate considerabila in postura de dirijor al actualei campanii anticoruptie. Insa Qishan, fost primar al Beijingului (69 de ani) ar putea fi obligat sa-si paraseasca postul, in cazul in care PCC nu schimba regulamentul nescris potrivit caruia 68 de ani reprezinta limita de varsta pentru membrii Biroului Politic al PCC. Insa campania anticoruptie a lui Xi i-a atras, arata Willy Lam, expert sinolog la Universitatea chineza din Hong-Kong, ”un mare numar de dusmani in sanul partidului si a armatei”. Operatiunea ”maini curate” paralizeaza si luarea deciziilor la nivel local, pentru ca functionarii dau dovada de un exces de prudenta, de teama eventualelor represalii. ”Daca Xi merge mai departe, aceasta ar putea avea efect de bumerang asupra sa”, estimeaza Lam.