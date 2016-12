Partidele si-au revenit cu greu din nauceala

Primii care au cascat gura ca la dentist au fost chiar pesedistii, care au si recunoscut ulterior ca habar nu avea de decizia lui Dragnea. Off the record, social-democratii au recunoscut insa ca alegerea lui Sevil Shhaideh este singura care putea sa-i securizeze cu adevarat pozitia lui Dragnea.

Previzibil, liberalii au criticat propunerea. ”Arata obsesia de control a domnului Liviu Dragnea. Ne duce cu gandul la practici din timpul guvernarii Adrian Nastase”, a atacat prima Raluca Turcan. ”Este o sfidare la adresa romanilor si mai ales la adresa romanilor care au votat cu PSD in aceste alegeri. Frica lui de a pune un PSD-ist care sa reprezinte ceva in partid l-a impins sa desemneze pe cineva care nu are calitatile necesare, anvergura necesara, care nu semnifica nimic in PSD si in societate”, a secundat-o Ludovic Orban. Mai precaut, Traian Basescu nu s-a repezit sa dea cu barda. ”Nu am (o prima reactie – n.r.). Nu o cunosc pe doamna. Noi suntem in opozitie, noi ramanem in opozitie”, s-a multumit sa spuna liderul PMP. Contra numirii lui Sevil Shhaideh s-au pronuntat si salvatorii neamului, prin vocea liderului USR Nicusor Dan: ”Nu are anvergura necesara pentru aceasta pozitie si nici in activitatea sa de secretar de stat atunci cand a sustinut o varianta de lege care permitea si avantaja speculatorii imobiliari. Ii va cere presedintelui Romaniei sa nu o nominalizeze pe Sevil Shhaiden”. Aflat pe punctul de a semna un protocol cu PSD-ul, liderul UDMR Kelemen Hunor a catalogat drept ”interesanta” propunerea inainte de a afirma ca, pentru UDMR, nominalizarea lui Shhaiden este una ”ok”.