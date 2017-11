Parpalea a ajuns la DIICOT. Cu o plangere vizand-o pe Carmen Dan

La doua zile de cand ministrul de Interne ajunsese la DIICOT pentru a depune un denunt vizandu-l Romica Parpalea, barbatul cunoscut in spatiul public drept “mortul lui Dragnea” a venit la randul sau la sediul din Capitala al procurorilor Antimafia.

A anuntat ca a depus o “plangere penala” pe numele lui Carmen Dan. “Niciodata nu vorbesc fara probe, fara documente, fara martori”, din cate a sustinut Parpalea.

Recent, ministrul de Interne anunta ca a depus la DIICOT un “denunt calomnios luand in considerare ca sunt si alte aspecte de ordin penal – ma refer la santaj, ma refer la obstructionarea organelor judiciare, ma refer la un atac la ordinea constitutionala si un grup infractional organizat”. “Consider ca acest domn nu este decat un instrument care serveste un grup de interese, in principal politice”, mai spunea Carmen Dan, in prima zi a saptamanii.

sursa foto: captura video Antena3