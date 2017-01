Parlamentul, ras la bani

Presedintia, Parlamentul, serviciile secrete, Curtea de Conturi vor trebui sa stranga cureaua in 2017, an in care vor avea la dispozitie bugete mai mici cu aproximativ 20% fata de anul trecut.

Liviu Dragnea este cel care a dat, duminica, vestea rea tuturor institutiilor in cauza. ”Anul 2017 este unul in care trebuie chivernisit bine fiecare banut din buget. Este un an in care trebuie sa investim foarte mult in economie si in social si cred ca toti putem in aceste institutii sa ne strangem putin. Eu zic ca se poate, daca suntem mai economi si mai gospodari, se poate (…) Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senat, SRI, SIE, Curtea de Conturi, vor avea undeva la 19-20% mai putin. Eu am pus deja pe site proiectul de buget pentru Camera, cu 19,7 % mai putin”, a precizat Dragnea, care este si presedintele Camerei Deputatilor. Iar cum un necaz nu vine singur niciodata, presedintele Iohannis a fost lasat, de ieri, si cu mult mai putini bani si in buzunarul propriu, nu numai in fisetul Cotroceniului. Mai exact, deputatii din Comisiile de buget si munca au respins ordonanta de urgenta privind salarizarea demnitarilor, care prevedea majorarea substantiala a salariilor a 48 de persoane cu inalte functii in stat, in frunte cu presedintele tarii. Actualul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine respingerea acestei ordonante, iar daca plenul Camerei va vota si el in acest sens Klaus Iohannis are ce regreta din moment ce va pierde, lunar, aproximativ 160 de milioane de lei vechi.