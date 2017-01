Parlamentul, principalul jucator

Ruda saraca a politicii de mai bine de un deceniu, Parlamentul este noul jucator de pe scena damboviteana.

Schimbarea este patronata chiar de cei doi lideri politici in voga, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Care vor sa redea Parlamentului rolul de simbol al democratiei si sa repare, cu ajutorul lui, balanta Justitiei. Iar cele mai importante roluri in aceasta misiune urmeaza sa le aiba Comisiile juridice ale Parlamentului si Ministerul de Justitie, conform programului pus la punct de actuala putere. Oameni cheie in planul creionat de noua putere sunt doi pesedisti: presedintele Comisiei juridice a Camerei, Eugen Nicolicea si ministrul Justitiei, Florin Iordache. Vechi parlamentar harsit in toate regulamentele si cutumele, Nicolicea se pregateste de audierea tuturor capilor Justitiei, fie ei de la DNA, Parchetul General, CSM etc. Motive sunt deja berechet daca ne gandim atat la neregulile deja semnalate in presa sau la dezvaluirile livrate in serial de Sebastian Ghita. Problema este ca fostii parlamentari, paralizati de frica, nu indrazneau sa-i ia la intrebari pe procurori/magistrati. In plus, nici Ministerul de Justitie nu ridica vreun deget in vederea clarificarii unui caz reclamat sau a unei situatii controversate. Venirea lui Florin Iordache va schimba insa totul, noul ministru fiind decis, dupa cum se spune, sa nu lase nimic necercetat. Planul este unul extrem de simplu: orice deraiere in peisajul Justitiei va fi sesizata pe loc de Eugen Nicolicea, care va solicita Ministerului Justitiei permisiunea de a-i audia pe procurorii si/sau judecatorii implicati. Iordache va acorda permisiunea si uite asa se vor trezi magistratii de partea cealalta a mesei, cea rezervata persoanelor audiate. Iar abonata la acest scaun ar putea sa fie chiar temuta Laura Codruta Kovesi, dupa cum se spune. Tot la capitolul surprize neplacute pentru procurori si judecatori se inscrie si legea raspunderii magistratilor, pe care PSD si ALDE tin mortis sa o dea. Pe post de bonus, actuala majoritate parlamentara este hotarata si sa modifice legislatia penala in conformitate cu deciziile deja date de CCR, fapt care ii va obliga de asemenea pe omenii legii sa masoare de doua ori dovezile inainte de a incatusa sau acuza pe cineva.

Dragnea si Tariceanu au pus saua pe Guvern

Subordonat prin lege Parlamentului, Guvernul si-a ignorat in general ”jupanul” si a facut doar ce a vrut. Situatie schimbata radical de cand Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au ajuns in fruntea celor doua Camere. Lideri ai celor doua partide care formeaza actuala majoritate parlamentara, Dragnea si Tariceanu au instituit o noua regula: guvernul este unul politic si voturile primite de PSD si ALDE au permis alcatuirea lui, deci responsabilitatea apartine in totalitate partidelor iar ca urmare guvernul nu are voie sa miste-n front fara aprobarea lor. Inedita pentru Romania, situatia poate duce la schimbarea perceptiei fata de Parlament – o institutie pusa tot timpul de romani in coada topului popularitatii. Iar daca, tinut strans in frau de Dragnea, Guvernul Grindeanu va pune in aplicare programul PSD, stanga romaneasca ar putea domina scena politica multi ani de acum inainte.

Programul PSD, mosit de ”penalul” Valcov

Interesant este ca artizanul programului PSD este unul dintre ”penalii” celebri ai neamului – Darius Valcov. Fost ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Valcov a fost acuzat de coruptie, motiv pentru care a si demisionat atat din Guvern, cat si din Parlament (in 2012 a fost ales senator). Darius Valcov este cunoscut drept un apropiat al lui Liviu Dragnea, care de altfel l-a si invitat sa faca, alaturi de el, un concediu in Brazilia in vara anului 2014.

Guvernul Grindeanu a fost investit de Parlament

Guvernul condus de Sorin Grindeanu a primit, ieri dupa amiaza, votul de incredere din partea plenului reunit al Senatului si Camerei Deputatilor. Pentru noul Executiv au votat 296 de parlamentari (de la PSD, ALDE, UDMR si minoritati) in timp ce alti 133 de alesi ai partidelor din opozitie (PNL, USR si PMP) au votat impotriva. In plus, alti patru parlamentari au preferat sa se abtina.