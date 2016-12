Parlamentul invie inainte de Craciun

Daca in materie de Guvern mai avem ceva de asteptat, Parlamentul in schimb si-a intrat din nou in paine, cu o noua garnitura. Inca timizi, ”bobocii” nu s-au remarcat cu nimic in prima lor zi de munca, preocuparea de baza fiind, in cazul lor, orientarea prin vasta Casa a Poporului. Scapati de aceasta grija, seniorii care au recastigat un loc de deputat sau senator aruncau in jur priviri plictisite. Oarece animatie a avut loc inainte de validarea mandatului lui Liviu Dragnea, cand pesedistii jurau in particular ca ii fac praf pe liberali daca indraznesc sa se lege serios de cojocul liderului lor. Amenintare complet inutila insa din moment ce liberalii erau preocupati pana peste cap doar cu impartirea brumei de functii care le revine in aceasta legislatura la nivelul conducerii celor doua Camere. Conform cutumei, decanii de varsta au condus lucrarile Camerei si Senatului in prima faza, respectiv deputatul Miron Ignat (minoritati) si senatorul Leon Danaila (PNL). In cursul dupa amiezii de ieri, cele doua Camere si-au ales conducerile, ceea ce inseamna ca pot ataca – si rezolva – in forta problemele tarii. Si asta chiar daca startul nu a fost unul chiar perfect cata vreme doar 256 de deputati din totalul de 329 validati pana in prezent au fost prezenti, ieri, la deschiderea lucrarilor. Semn rau daca il legam de chiulul cronic de care sufera alesii nostri sau doar ghinion in cazul in care cei 73 de absenti erau de fapt prospaturi ratacite pe culoarele Parlamentului in cautarea usii plenului.

Liberalii ameninta ca pleaca la ALDE partide

Resemnati in sfarsit cu trecerea lor in Opozitie, liberalii au debutat cu o cafteala ca la carte pentru functiile de conducere care le revin in Birourile permanente ale celor doua Camere. Ostilitatile au inceput luni la ceas de seara si au durat pana la miezul noptii iar pe post de ring a fost folosit biroul pe care il ocupa Marian Petrache la Consiliul Judetean Ilfov – institutia pe care liberalul o conduce. Cum numarul functiilor s-a redus drastic, proportional cu scorul modest obtinut de PNL la alegerile din 11 decembrie, batalia a fost crunta iar ecourile ei rasunau si ieri, pe culoarele Parlamentului. Cand s-a aflat si ca liberalii au sarit la gatul vechilor sforari de serviciu ai PNL, Marian Petrache si Mihai Voicu, pe care i-au acuzat ca ai negociat pe sest cu PSD-ul care penelisti sa ajunga in conducerea Parlamentului. Nervos, Petrache a amenintat ca renunta la functia de secretar general al PNL, fara a-i impresiona insa pe contestarii sai. Dimpotriva, acestia au amenintat la randul lor ca isi iau mandatele de parlamentari la spinare si pleaca la alt partid. Cel mai probabil ALDE pe numele sau. In plus, parlamentarii PNL au cerut ca functiile de conducere sa se atribuie prin ”vot deschis” in ambele grupuri, de la Senat si Camera. Cert este ca batalia data pe ciosvartele care le revin in conducerea Parlamentului demonstreaza o data in plus ca liberalii nu au priceput absolut nimic din lectiile dure administrate PNL-ului de romani la alegerile locale si parlamentare din acest an. Maestra reunoscuta a gafelor, Alina Gorghiu a comis-o de altfel din nou declarand senina ca PNL ”se descurca precum pestele in apa in opozitie”. Asa o fi, iar datorita prestatiei ei exceptionale, PNL va si avea ocazia sa demonstreze, in urmatorii patru ani, cat de bine stie sa inoate in apele Opozitiei.

Patiti, pesedistii sufla si-n iaurt

Amintirea usturatoarelor esecuri electorale care-i urmaresc inca din 2004 i-a impiedicat pe pesedisti sa guste cu adevarat bucuria castigarii scrutinului din 11 decembrie. De teama ca nu cumva sa se trezesca din nou victoriosi in Opozitie sau sa se faca de ras topaind degeaba ca fostul lor lider Mircea Geoana in 2009, social-democratii isi tin in frau satisfactia pana cand se vor vedea cu sacii suiti in caruta Guvernului. Din fericire pentru ei, Klaus Iohannis pare sa se fi resemnat cu decesul prematur al ”Guvernului meu” din moment ce a acceptat sa se consulte concomitent cu delegatia PSD si cea a ALDE. Concret, ca urmare directa a semnarii protocolului dintre PSD si ALDE si a cererii exprese facuta de cele doua partide pentru a fi primite impreuna la Cotroceni, Administratia prezidentiala a anuntat, in cursul dupa-amiezii de ieri, modificarea programului initial de consultari (in care PSD era convocat astazi, iar ALDE maine) in asa fel incat pe agenda presedintelui Klaus Iohannis figureaza, pentru astazi, la ora 11.00, consultari cu reprezentantii PSD si ALDE. La putina vreme dupa ce Liviu Dragnea a confirmat pentru uzul pesedistilor vestea buna, surse din partid (si nu numai) au pus in poll-position pe lista de posibili viitori sefi de Guvern numele lui Marius Nica. Chiar si asa, Dragnea s-a tinut tare si a refuzat sa dea orice indiciu legat de viitorul prim-ministru, ba chiar a mers pana la a cere colegilor sai din PSD un ”mandat in alb” – respectiv dreptul de a le comunica numele alesului doar dupa ce il va pronunta in cadrul consultprilor cu presedintele Iohannis. Gest imitat imediat si de partenerul lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, in interiorul ALDE.

Dragnea pune saua pe parlamentarii PSD

Daca tot nu va ajunge la Palatul Victoria, Dragnea s-a decis sa omoare si caprele colegilor sai de partid. Pe care ii vrea transformati in parlamentari model peste noapte. Unii care nu au voie sa chiuleasca si nici sa faca turism parlamentar, ca pana acum. ”Nu voi tolera, nu voi accepta absente de la serviciu. Functia de parlamentar este un serviciu public. Sunteti in serviciu public. Nu o sa fiu de acord sa inceapa iar un concurs de plecari in excursii, prin tot felul de tarii in schimb de experienta. Eu personal nu cred ca voi accepta o deplasare a vreunui coleg de-al nostru cel putin in primele 6 luni de zile. Ati candidat pentru Parlament, nu ca sa mergeti in alte tari”, a decretat fara drept de apel Liviu Dragnea. Mai mult, liderul PSD le-a comunicat parlamentarilor PSD si ca le va mari saptamana de lucru si vor mai putea pleca pe la casile lor doar de joi dupa-amiaza, si asta cu conditia ca fiecare sa informeze, saptamanal, atat grupul parlamentar din care face parte cat si partidul, cu activitatile pe care le deruleaza in zilele de vineri. Dupa ce le-a luat maul, Dragnea i-a lasat pe deputatii si senatorii PSD sa-si aleaga liderii de grup. Respectiv le-a permis sa voteze cele doua persoane stabilite tot de el: Serban Nicolae la Senat si Eugen Nicolicea la Camera.