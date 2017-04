Parlamentul, complice cu golanul politic Basescu

Se intampla de cateva zile in ceea ce ar trebui sa fie cea mai serioasa institutie din Romania. Organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a Romaniei a devenit un balci unde, daca nu sforaie Gotiu, macar se balbaie in expuneri niste banalitati feminine repetente la limba romana. Un balci unde, in lipsa femeii cu barba si a copilului cu doua capete, ai parte de Basescu, motanul care miorlaie sfasietor de indragostit, de parca legea gratierii a intrat in saptamana branzei si se cere incalecata de cotoiul golan al politicii.

Sobrietatea impusa de Tariceanu, campionul bunelor maniere politice si al elegantei in atitudine, esueaza lamentabil cand matrozul ambetat de putere si interese perverse isi joaca rolul de gentilom salvator al duduilor ce au coborat din fostul PDL direct in Codul penal. Un circ gretos de iti intoarce stomacul pe dos, desfasurat cu ingaduinta complice a celor care nu rateaza ocazia de a se lauda ca sunt alesii poporului. Bine ca nu i-am votat.

I-a expirat livretul de seductie

Ca parlamentar, Basescu are dreptul la opinii politice, desi acestea nu trezesc, eventual, decat interesul electoratului care l-a impins pe functie. Are dreptul sa propuna amendamente inclusiv la legea gratierii, ca la oricare alta. Surpinzator, insa, este faptul ca nimeni – absolut nimeni! – nu a cerut presedintelui de sedinta sa-i impuna o nota de seriozitate si o alta conduita. Cererile lui erau jegos de stravezii si toti au inteles cine sunt femeile pentru care se lupta ca un Don Juan ratat, cerand gratierea in totalitate a faptelor, sub diverse pretexte. Desi cu livretul de seductie expirat, Basescu isi joaca, in continuare, cartea lui de crai care nu isi uita datoriile de onoare. Datorii pe care, acum, vrea sa le achite prin intermediul gratierii, profitand de pozitia lui.

Pe centura n-ar fi bine?

Nimeni din Parlament nu a avut curajul sa-i spuna, de la obraz, ca daca vrea sa-i mai atenueze Elenei Udrea durerile sufletesti provocate de privatiunile penitenciare care o asteapta, n-are decat sa-i duca pachet la Targsor in fiecare saptamana si sa depene amintiri, la telefon, din vremea cand intorceau tara, golaneste, pe degete. De asemenea, ca, daca va fi nevoie, isi poate vedea fiica cea mare la vorbitor, o data pe luna, si o poate strange parinteste in brate sub supravegherea gardienilor. Si, in egala masura, le poate trimite chiftele, branzoaice si felicitari de Paste si de Craciun Crinutei Dumitrean, Anei Maria Topoliceanu, Alinei Bica sau Monicai Iacob Ridzi. Gasca lui. Ca are el o slabiciune pentru femei, dupa cum miorlaia ca un motan care n-a aflat ca a iesit din termenul limita de utilizare, chiar nu intereseaza pe nimeni din tara asta. Si, din nou, nimeni din Parlament nu i-a atras atentia ca, in general, problemele amoroase sau slabiciunile la femei se rezolva ori acasa, cu nevasta, ori varsand lacrimi grele peste pozele iubitelor sau, discret si in special, pe centura.

