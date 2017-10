Parlamentul catalan a votat pentru independenta. Reactia Madridului nu s-a lasat asteptata (VIDEO)

Atentia europenilor, dar nu numai se indreapta catre situatia din Spania, odata ce Parlamentul regional a votat o rezolutie de independenta a Cataloniei. La momentul de fata, sunt mii de oameni in strada, la Barcelona, in semn de sustinerea pentru o astfel de decizie.

Au fost 70 de voturi “pentru” si doar 10 “impotriva” parcurgerii acestui pas, conform presei internationale, pe fondul referendumului din urma cu cateva saptamani, nerecunoscut, insa, de oficialii de la Madrid.

Dupa cum era de asteptat, odata ce Parlamentul catalan s-a declarat in favoarea declararii independentei, puterea de la Madrid a reactionat. In sensul in care Senatul spaniol a dat unda verde, printr-un vot majoritar, activarii articolului 155. Ceea ce inseamna ca Guvernul de la Madrid, prin seful sau, premierul Rajoy, va conduce direct Catalonia. De altfel, prim-ministrul spaniol a facut deja, prin intermediul unei populare retele de socializare, apel la calm. “Domnia legii va fi restabilita in Catalonia”, se mentioneaza pe pagina de Facebook a premierului spaniol.

sursa foto: captura video youtube/Facebook -Mariano Rajoy