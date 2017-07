Parlamentarii trec de partea intelectualilor

Dupa ce si-au umplut desagile cu licente, masterate si doctorate (ba chiar si diplome de bacalaureat in unele cazuri) luate pe neve si pe repede-inainte, alesii neamului vor sa-si introduca anii de ”studii” superioare in stagiul de cotizare pentru pensii.

Concret, parlamentarii s-au prins ca diplomele luate la kilogram i-au bagat in randul intelectualilor, motiv pentru care trei dintre ei au initiat un proiect de lege care vizeaza asimilarea perioadei studiilor postuniversitare de master si de doctorat cu stagiul de cotizare in sistemul de pensii. Asta in conditiile in care legislatia la zi permite doar asimilarea studiilor la zi din perioada de licenta. ”Munca fizica este contabilizata prin diferite acte normative ca si vechime in activitate, in timp ce pentru a demonstra sustenabilitatea muncii intelectuale sunt necesare tot felul de documente, dovezi si chiar justificarea unor interpretari ale celor care nu inteleg surmenajul psihico-intelectual”, motiveaza initiatorii proiectului. Toate ar fi bune si frumoase daca Romania nu ar fi plina de ”intelectualii” facuti pe puncte dupa ce banii le-au permis sa ajunga in functii de mare demnitate, chiar daca unii dintre ei nu aveau nici macar bacalaureatul luat. Avem o multime de posesori de doctorate incapabili sa emita fie si o simpla idee intr-o romana corecta si fluenta sau pentru care matematica se opreste la capitolul scaderi si adunari de bani din conturi sau din buzunare. Desi acestia nu pot fi banuiti ca si-ar fi tocit neuronii fie si doar pentru o zi cu studii postuniversitare, asta nu inseamna ca nu isi vor rotunji si ei pensiile pe seama ”surmenajului psihico-intelectual”.