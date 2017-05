Parlamentarii trag de Kovesi

Deputatii si senatorii au amanat infiintarea comisiei de ancheta in cazul prezidentialelor din 2009 dar si-au modificat in schimb Regulamentul propriu astfel incat Codruta Kovesi sa poata fi obligata se se prezinte in fata viitoarei comisii.

Concret, deputatii au adoptat introducerea in Regulamentul Camerei a obligativitatii persoanelor solicitate de a se prezenta la comisiile de ancheta parlamentara, in caz contrar urmand sa se trezeasca cu plangeri penale. Tot ieri, deputatii au abrogat articolul din Regulament care prevedea ca anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor fapte sau activitati care fac obiectul unor anchete judiciare sau care se afla pe rolul unor instante de judecata, scapand astfel de obligatia de a formula un obiectiv care sa nu se suprapuna cu acela urmarit de ancheta declansata de Parchetul General tot pe tema prezidentialelor din 2009. Desi si-au pregatit bine terenul, parlamentarii stransi in sedinta cumuna nu au putut vota infiintarea comisiei propriu zise din cauza unui scandal provocat de derapajele verbale a doi dintre colegii lor: Nicolae Bacalbasa (PSD) si Corneliu Bichinet (PMP). Care au apelat la cuvinte si semne triviale, determinand astfel mai multi parlamentari sa paraseasca plenul. Rezultatul: numarul alesilor ramasi in sala nu a mai intrunit cvorumul minim si astfel s-a ajuns la amanarea votarii infiintarii comisiei pentru urmatoarea sedinta comuna.