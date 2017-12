Parlamentarii l-au umplut si ieri de respect pe rege

Majoritatea PSD-ALDE din Camera Deputatilor a reusit ieri, in fluieraturile Opozitiei, sa adopte proiectele care modifica legea ANI si Statutul magistratilor.

Dezbatute intr-o sedinta transformata in circ, cele doua legi au fost adoptate intr-un cor de fluieraturi, proteste si batai in banci. De protestat au protestat liberalii si useristii, cele doua partide specializandu-se ulterior in forme de exprimare diferite: fluieraturi (useristii) si batai in banci (liberalii). Cu tot vacarmul opozitiei, majoritatea PSD-ALDE a respectat parcursul trasat si a dat vot final celor doua legi. Ceea ce inseamna ca PSD mai are doar un hop: legea privind organizarea CSM-ului, ”operata” de abia ieri de Comisia lui Iordache. De remarcat este ca primele doua legi ale Justitiei au trecut de Camera la umbra catafalcului regelui Mihai. Si asta pentru ca puterea si opozitia s-au injurat ca la usa cortului, saptamana trecuta, imediat dupa ce au tinut un moment de reculegere in memoria suveranului disparut iar modelul a fost reluat ieri, cand aceiasi beligeranti s-au incaierat dupa un alt omagiu adus de ei regelui Mihai. Un rege al carui spirit trebuie sa fie magulit pana peste poate de atatea dovezi de respect.

CE pune sub lupa modificarile aduse legilor Justitiei

Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa faca evaluarea, in regim de urgenta, a modificarilor aduse legilor justitiei in Romania si Polonia. Evaluarile vor incepe in ianuarie, raportul final urmand sa fie adoptat de PE in martie 2018. De remarcat este ca GRECO a apelat in premiera la aceasta ”procedura ad hoc in circumstante exceptionale”.

CSM, deschis si pentru ”plebeii” din DIICOT

Parlamentarii au inasprit conditiile de accedere in CSM. Judecatorii si procurorii care doresc sa ajunga membri ai CSM trebuie sa aiba de acum inainte o vechime in functie de minimum 7 ani iar in ultimii 3 ani sa nu fi fost sanctionati disciplinar. In plus, parlamentarii au intarit interdictia de accedere in CSM a magistratilor care au colaborat cu securitatea inainte de 1990 si care au facut parte din serviciile de informatii. O veste buna au primit procurorii DIICOT, care au dreptul de a candida si ei la o functie in CSM – drept rezervat pana acum doar procurorilor din Parchetul General si DNA.