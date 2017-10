Parlamentarii isi ies din rutina: fac o treaba buna!

Plenul Camerei a adoptat, ieri, modificarea Legii 263/2010 in sensul permiterii cumularii pensiei de invaliditate cu venituri obtinute din activitati independente, categorie care include drepturile de autor si proprietatea intelectuala.

Socant de-a dreptul este faptul ca alesii specializati de obicei in batutul apei in piua (atunci cind nu chiulesc de-a dreptul) au reusit sa se mobilizeze dupa explodarea cazului Laura Florescu in mass media. O tanara diagnosticata cu scleroza multipla (motiv pentru care si primeste pensie de invaliditate) care s-a trezit cu pensia suspendata pe motiv ca a obtinut doua mii si ceva de lei venituri suplimentare in urma publicarii unei carti. Revoltatoare, situatia a ridicat din nou problema legilor imbecile cu care ne daruiesc distinsii nostri parlamentari, mai ales dupa ce functionarii care au decis sistarea pensiei au precizat ca nu pot reactiona altfel, sunt obligati sa respecte prevederile legale. Rusinati in sfarsit, parlamentarii au decis sa indrepte rapid situatia amendand legea in cauza astfel incat veniturile provenite din activitati independente sa poata fi cumulate cu pensia de invaliditate. Culmea este ca au si reusit – caz rarisim daca nu chiar o premiera in activitatea parlamentara bastinasa!