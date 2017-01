Parlamentarii ii numara casele lui Iohannis

Varujan Vosganian vrea sa-l ia la bani marunti pe Klaus Iohannis pentru a se lamuri cum a putut fostul profesor si primar sa-si cumpere, in doar 26 de ani, sase case.

Casele demnitarilor de prim rang au starnit interesul romanilor inca de pe vremea lui Adrian Nastase. Cel cunoscut ca ”Nastase patru case” si care a devenit celebru dupa ce si-a invitat adversarii politici, in plin Parlament, sa-i numere ouale si nu casele. Astazi, Varujan Vosganian (fost liberal si deputat ALDE in prezent), readuce componenta politico-imobiliara in actualitate cerand Comisiei de buget a Camerei sa solicite ANAF verificarea averii presedintelui Klaus Iohannis. Si mai exact, Vosganian doreste sa afle ce impozite a platit Iohannis din 1990 si pana acum si in ce masura un bugetar isi poate cumpara, in mai putin de 30 de ani, sase case. ”Noi (parlamentarii – n.r.) trebuie sa cerem la ANAF sa ne aduca la Parlament pe de o parte impozitele platite de acest domn si averea pe care o are. Pentru ca dansul iubeste modelul german, si noi il iubim. Presedintele din Germania a demisionat din functie pentru infinit mai putin decat evaziunile cu care se lauda presedintele Iohannis”, sustine Varujan Vosganian.