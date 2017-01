Parlament aurit tara are!

Viitorul va decide daca numele noilor alesi, ilustri necunoscuti in majoritatea lor, se vor intipari sau nu in memoria colectiva. Averile multora dintre ei nu trebuie insa sa astepte recunoasterea, ci se impun de la prima citire.

Conform declaratiilor de avere depuse de actualii parlamentari, asupra Senatului s-a revarsat ploaie de aur, diamante, ceasuri de lux, tablouri de colectie. In materie de ceasuri se remarca Tit Liviu Brailoiu (senator PSD de Constanta), care detine o impresionanta colectie, in valoare de 300.000 de euro. Si tot el mai are bijuterii din aur si pietre pretioase care valoreaza 80.000 de euro. Desi mult mai modest, colegul sau de partid Nicolae Badalau sta si el bine din moment ce dispune de bijuterii de 25.000 de euro si tablouri in valoare de 12.000 de euro.

Nici PNL nu o duce rau din moment ce reprezentanta sa Carmen Harau are bijuterii si ceasuri de 70.000 de euro plus o colectie de tablouri evaluata la 250.000 de euro. Iar colega sa Laura Scantei o secundeaza indeaproape cu posesiunile sale: o colectie de ceasuri in valoare de 60.000 de euro, bijuterii si accesorii vestimentare de 40.000 de euro, tablouri si sculpturi de 20.000 de euro si o pianina C. Bechstein Clasic evaluata la 18.000 de euro.

Mai saracuti sunt cei din USR si PMP, care ce-i drept sunt si la primul mandat. Astfel, Lungu Vasile Cristian (PMP) se lauda doar cu bijuterii si ceasuri de 32.250 de dolari, iar Ion Hadarca (ALDE) nu poseda decat o colectie de tablouri contemporane a caror valoare se ridica la 10.000 de euro.