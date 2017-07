Pariul lui Tiriac: un avion de lux pentru sali de sport

Cel mai bogat roman a anuntat ca este gata sa puna la bataie un avion de lux din flota sa pe care sa-l ofere politicianului care va reusi sa ridice in Romania 2000-3000 de sali de sport.

Un gest similar l-a facut Tiriac in anul 2000, cand a pariat cu Adrian Nastase, premierul de atunci, pe un automobil Mercedes, ca acesta nu va reusi sa construiasca cele 400 de sali de sport promise in programul de guvernare. Omul de afaceri a pierdut pariul si s-a tinut de promisiune. Acum, Ion Tiriac mareste miza. “Am pierdut un pariu cu Nastase cand mi-am pus la bataie Mercedesul! Atunci a facut salile de sport, iar eu nu credeam ca le va face. Acum imi pun la bataie un avion de lux din flota pe care o detin pentru cel care va face in Romania 2.000 – 3.000 de sali de sport! Eu dau avionul pe loc, ei sa faca salile! Mai am puse deoparte 100 de milioane de euro pentru construirea unui campus sportiv universitar! Vreau sa facem gradinite olimpice pentru ca cei mai mici sa faca sport”, a precizat Tiriac intr-o conferinta de presa pe tema viitorului sportului in Romania. Toate bune si frumoase, numai ca intentiile lui Tiriac par sa-i lase rece pe alesii nostri: desi chiar ministrul sportului, Marius Dunca, a anuntat luna trecuta ca „Avem nevoie de sali de sport ca de aer. Avem nevoie de cel putin patru sali polivalente in Bucuresti si in Constanta”, a recunoscut, totusi ca prioritatea Guvernului o constituie in prezent organizarea CE din 2020.