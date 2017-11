Parisul va fi noul Liban

In fine, tot mai multi cercetatori, dar si politicieni realizeaza faptul ca batranul continent este in curs de islamizare accelerata. Tot mai multi descriu prabusirea oraselor-cetate de altadata sub flamurile islamului.

Geert Wilders, cunoscut politician de dreapta din Olanda si sef al Partidului pentru Libertate a luat cuvantul in Senatul Statelor Unite atragand atentia asupra “stingerii luminilor in Europa”.

In 25 de ani, jumatate de Europa va fi musulmana!

Discursul lui Wilders a fost fulminant. Redam cateva pasaje: “S-ar putea sa ne aflam in faza finala a islamizarii Europei. Acesta nu este numai un pericol actual si transparent pentru insusi viitorul Europei, ci un pericol pentru America si pentru intreagasupravietuire a Vestului. Statele Unite constituie ultimul bastion al civilizatiei apusene care ar infrunta o Europa islamica. (…) Exista cartiere musulmane si ele cresc ca ciupercile in toate orasele de-a curmezisul Europei. Acestea sunt constructiile de blocuri pentru controlul populatiei crescande a Europei, strada cu strada, cartier cu cartier, oras cu oras. Exista acum mii de moschei in toata Europa. Cu congregatii mai largi decat in bisericile crestine.(…) Multe orase europene sunt deja pe un sfert musulmanizate: luati doar Amsterdamul, Marsilia sau Malmo in Suedia. In multe orase, majoritatea populatiei sub 18 ani este musulmana. Parisul este acum inconjurat de un cerc de cartiere musulmane.

(…) In Anglia, tribunalele “Sharia” fac acum parte oficial din sistemul legislativ britanic. Intr-un calcul recent al Universitatii San Diego, s-a constatat ca in numai urmatorii 12 ani, 25 % din populatia Europei vor fi musulmani”

Oare am capitulat?

Un alt semnal de alarma il trage o carte aparuta recent, „Partition”, semnata de scriitorul francez Alexandre Mendel. Mendel vorbeste despre islamizarea Frantei, la ceea ce se intampla in Franta, in scoli, spitale, la locul de munca, in cluburi sportive etc. Autorul vorbeste despre modul in care guvernul francez a decis, de buna voie sau nu, sa realizeze o intelegere perdanta cu cu Islamul. “Ceea ce va deveni Franta in urmatorii 10 sau 20 de ani va fi un fel de nou Liban, mai ales in unele locuri din Franta. De exemplu, luati cateva suburbii in Paris: ei vor avea seturi de reguli proprii, vor avea propriile legi, poate chiar politie proprie. Este deja cazul. Adevarul este ca, in Franta, in multe locuri, guvernul nu mai are control acestor zone. Am acceptat situatia ​​deja si nu ne vom lupta sa redobandim inapoi aceste suburbii. Am pierdut deja razboiul impotriva lor”, scrie Mendel. Concluzia: “Unele parti ale Frantei au devenit islamizate!”.