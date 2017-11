Parisul organizeaza ziua anti grasofobie

Grasofobie, adica aversiunea sau atitudinea ostila fata de persoanele supraponderale, ”ultima discriminare tolerata in Franta”, a aratat primaria Parisului. Mese rotunde si o defilare de moda organizata de animatorul Vincent Mc Doom sunt in program.

Helene Bidard, adjunctul comisiei de lupta impotriva discriminarilor din cadrul primariei Parisului este cea care se afla la initiativa acestui eveniment care va avea loc in 15 decembrie in saloanele Hotel de Ville, si intitulata ”Grasofobia, stop! Sa reactionam impreuna”. ”Lupta contra perceptiei gresite fata de persoanele supraponderale este o mare absenta in lupta contra tuturor discriminarilor”, a declarat Bidart, estimand ca in Franta autoritatile se concentreaza doar pe lupta impotriva obezitatii dar nu si impotriva discriminarii grasilor. Helene Bidard a denuntat grasofobia medicala, discriminarea la locul de munca, in transporturi sau in spatiu public a persoanelor XXL. Potrivit Organizatiei internationale a muncii, femeile obeze sunt de opt ori mai discriminate la angajare din cauza aparentei fizice decat femeile care au un indice al masei corporale in norme. In privinta barbatilor obezi, acestia sunt in aceeasi situatie de trei ori mai discriminati.