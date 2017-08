Paris Hilton il iubeste pe Trump

Rare sunt personalitatile americane care-l mai apara pe locatarul de la Casa Alba. Singura impotriva tuturor, rasfatata mostenitoare a imperiului Hilton vrea ca lumea sa mai lase rautatile pentru ca Trump e ”bogat, fermecator si frumos”.

”Il cunosc de cand eram mica. Donald Trump a fost mereu gentil, un barbat respectuos si dulce”, a dat asigurari Paris apropo de presedintele american. Paris Hilton, devenita celebra si datorita unui film porno, ghinion sau nu, pare sa ierte toate excesele locatarului de la Casa Alba. Intrebata despre materialul video in care Donald Trump foloseste expresii jignitoare la adresa femeilor (Grab’em by the pussy”), tanara femeie explica: ”Am auzit barbati care spun destul de multe chestii trasnite, mai rele decat asta. Cred ca atunci cand oamenii nu realizeaza ca sunt filmati sau inregistrati spun astfel de lucruri. In special intre barbati”. In legatura cu acuzatiile de agresiune sexuala la adresa lui Trump? ”Cred ca cine le-a lansat incearca doar sa atraga atentia si sa caute celebritatea”. Paris Hilton s-a declarat insa impotriva atacurilor lui Trump la adresa mexicanilor si impotriva ridicarii celebrului zid la frontiera cu Mexicul. ”Nu cred ca ei trebuie tratati astfel”. Donalt Trump se afla intr-o noua pozitie dificila, dupa evenimentele rasiste din Charlottesville si pozitia lui ambigua fata de neo-nazistii si rasistii americani. Fapt rarissim, doi fosti presedinti inca in viata, George H.W. Bush si George W. Bush fiul, au difuzat un comunicat comun cerand Americii sa ”respinga mereu rasismul antisemitismul si ura sub orice forma”. Cei doi Bush au reamintit cuvintele lui Thomas Jefferson, principalul autor al Declaratiei de Independenta: ”Toti oamenii sunt creati egali”.

Putin e mai popular

Potrivit unui sondaj Pew Research Center in 37 de tari (fara SUA si Rusia) imaginea liderului de la Kremlin nu este cea mai favorabila dar in orice caz mult peste cea a presedintelui SUA. In 22 de tari din cele 37, intre care Germania, Suedia, Franta si Mexic, Putin a obtinut un scor peste Trump. In schimb, locatarul de la Casa Alba este vazut mai bine decat Vladimir Vladimirovici, dar cu un scor strans, 22%-19%. Cat priveste imaginea Rusiei, doar trei din cele 37 de tari au adoptat o pozitie majoritar favorabila: Grecia (64%), Filipine (55%) si Vietnam (83%).