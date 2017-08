Paris, centrul financiar al U.E.

Capitala Frantei va depasi orasul Frankfurt si va deveni pricipalul centru financiar al Uniunii Europene dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar.

„Vom lua deciziile dificile, vom scadea taxele franceze, vom face tara mai atractiva. Vom castiga cursa”, a declarat ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire. Insa competitia e stransa: de cand Marea Britanie a votat, anul trecut, sa iasa din Uniunea Europeana, Franta a luptat cu Germania si Irlanda pentru a atrage unitatile financiare care vor sa isi mute sediile din Londra. Taxele ridicate si volatile din Franta au impiedicat tara sa atraga mai multe companii. Astfel, Frankfurt a obtinut deja de doua ori mai multe anunturi de relocare din partea pricipalelor banci, spre deosebire de Paris. Le Maire a anuntat, luna trecuta, ca va reduce taxele impuse tranzactiilor financiare, de anul viitor, argumentand ca acestea impiedica bancile sa se mute in Paris, oras care ocupa locul 29 in Indexul Centrelor Financiare Globale, dupa Munchen. Pe prima pozitie se afla Londra, urmata de New York si Singapore. Masurile fiscale ale autoritatilor franceze mizeaza pe aducerea in Paris a Autoritatii Bancare Europene, dar sa si atraga 20.000 de locuri de munca din Marea Britanie, in conditiile in care companiile cauta sa isi asigure accesul la piata unica, dupa Brexit. HSBC a anuntat ca va reloca aproape 1.000 de traderi in capitala franceza, in timp ce bancile Standard Chartered, Nomura Holdings si Deutsche Bank au ales orasul Frankfurt.