Paris: au furat whisky de 700.000 de euro

La Maison du Whisky, renumit magazin aflat in arondismentul 8 din Paris, a fost „cambriolee”, cum a spus politia franceza, adica jefuit: dupa ce au fortat grilajul de la intrarea principala, hotii au plecat cu marfa in valoare de aproape 700.000 de euro.

Asta pentru ca cele 69 de sticle furate erau de colectie, mai precis valoarea lor se ridica la 673.000 de euro si, printre ele, se afla o piesa foarte rara, o sticla cu whisky japonez, cotata la ametitoarea suma de 195.000 euro. Nu a fost precizat numele marcii, dar se presupune ca este vorba de Karuizawa 1960(„la pretul asta, imi cumpar un apartament”, s-a amuzat unul dintre anchetatori). Imaginile camerelor de supraveghere au surprins doi indivizi care incarcau de zor sticlele de whisky in niste genti de sport, dupa care au disparut. Unul dintre motivele spargerii, sunt de parere reprezentantii Maison du Whisky, este chiar respectiva sticla de colectie foarte scumpa, insa au declarat Directiei de Politie Judiciara din Paris(DPJ) ca, in cazul in care hotii vor sa o revanda, atunci nu au nicio sansa, pentru ca sticla este marcata special si poate fi usor identificata. La baza preturilor celor mai scumpe zece sticle de whisky din lume se gaseste un Macallan, de 10668 de euro, iar in top troneaza L’Islay d’Isabella – licoarea plus sticla incrustata in diamante si rubine se vinde pentru… 5,2 milioane de euro!