Parchetul General, urmarire penala dupa declaratiile lui Ghita

Cercetare in rem, in urma seriei de dezvaluiri facute de catre fostul deputat Ghita, in inregistrarile difuzate, in ultima perioada, de Romania TV.

Procurorii de la Parchetul General fac cercetari, la momentul de fata, in rem, deci nu asupra unei persoane, in privinta unei suspiciuni de abuz in serviciu. Acest aspect l-am aflat luni dupa-amiaza, prin intermediul unui comunicat facut public din directia Ministerului Public, din care rezulta ca anchetatorii au dispus, prin ordonanta, inceperea urmaririi penale cu privire la fapta.

Totodata, aflam ca, referitor la una dintre inregistrarile difuzate de postul Tv infiintat de Ghita, in speta cea privind aducerea in tara a fostului director al grupului Gelsor, cercetat in privinta prabusirii Fondului National de Investitii, versiunea oficialilor e diferita de cea prezentata de Ghita. “In acest context, precizam ca, in urma verificarilor efectuate, a rezultat ca aducerea in tara a inculpatului Nicolae Popa a fost efectuata de catre Politia Romana, iar costurile aferente transportului au fost achitate integral de catre aceasta institutie”, anunta Parchetul. (DETALII despre declaratiile de la momentul respectiv gasiti AICI).

Iata ce precizeaza procurorii:

“Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie au dispus prin ordonanta inceperea urmaririi penale cu privire la fapta, respectiv infractiunea de abuz in serviciu, in cauza avand ca obiect informatiile facute publice prin intermediul unor inregistrari difuzate in mass-media cu privire la o serie de afirmatii facute de fostul deputat Sebastian Ghita. Cercetarile in acest dosar vizeaza toate aspectele prezentate opiniei publice de catre persoana anterior mentionata prin intermediul inregistrarilor difuzate.

In acest context, precizam ca, in urma verificarilor efectuate, a rezultat ca aducerea in tara a inculpatului Nicolae Popa a fost efectuata de catre Politia Romana, iar costurile aferente transportului au fost achitate integral de catre aceasta institutie.

Cercetarile se vor efectua in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor de fapt si de drept.”

E de mentionat faptul ca zilele trecute, din directia aceleiasi institutii se mentiona ca se investigheaza o alta inregistrare – de aceasta data audio – cu dezvaluiri marca Ghita, in spera cea difuzata pe 3 ianuarie, la acelasi post TV, in care aparea fostul presedinte Basescu. “In aceasta inregistrare, Traian Basescu relata despre informatiile pe care le primea in legatura cu cauze judiciare aflate in curs de solutionare”, mentionau reprezentantii PICCJ. Fostul presedinte a recunoscut ulterior inregistrarile ca fiind reale. “Autorul a procedat la editarea inregistrarilor, ceea ce este de natura a crea unele confunzii”, scria Basescu pe Facebook.