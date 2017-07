Parchetul General raspunde Comisiei parlamentare: “nu putem da curs”/Explicatii

La aproximativ doua saptamani de cand s-a luat decizia clasarii cauzei analizate de Parchet, in urma unei autosesizari, dar si pe fondul recentei solicitari adresate de catre conducerea Comisiei parlamentare de ancheta pe marginea prezidentialelor din 2009 oficialilor Parchetului General, prin care cereau o copie a dosarului instrumentat de catre reprezentantii PICCJ, procurorul general a inaintat, vineri, un raspuns Legislativului.

Iar acest raspuns, formulat intr-o scrisoare remisa Comisiei parlamentare de ancheta, contine motivele pentru care – din cate reiese din documentul semnat de catre procurorul general Lazar – li se transmite ca “nu putem da curs acestei solicitari”, invocandu-se, printre altele, faptul ca pana la clasarea cauzei s-au facut “activitati de urmarire penala, nepublice”.

Redam in cele ce urmeaza, integral, textul documentului mentionat:

“Catre,

Parlamentul Romaniei

Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

Stimata doamna presedinte Oana – Consuela Florea

Urmare adresei dumneavoastra nr. 4C-30/80 din 11.07.2017, prin care ne solicitati transmiterea, in copie, a dosarului nr. 213/P/2017 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, va comunicam ca in conformitate cu art. 285 Cod procedura penala, coroborat si cu prevederile art. 111 din Constitutia Romaniei, nu putem da curs acestei solicitari.

In cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 213/P/2017 au fost desfasurate activitati de urmarire penala, nepublice, cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea persoanelor care au savarsit o infractiune si la stabilirea raspunderii penale a acestora, pentru a se constata daca este sau nu cazul sa se dispuna trimiterea in judecata.

Astfel cum se mentioneaza si in Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 45/1994 si Decizia nr. 317/2006, in lipsa unor raporturi de drept constitutional, documentele detinute de alte autoritati publice decat Guvernul si organele administratiei publice – chiar si in situatia in care acestea sunt considerate mijloace de proba necesare activitatii Comisiei parlamentare – nu pot fi transmise acesteia. In plus, Codul de procedura penala prevede in mod expres si limitativ persoanele care au acces la dosar si care pot obtine fotocopii, comisiile parlamentare neregasindu-se printre acestea.

Dupa cum precizati in adresa dumneavoastra, „Activitatea unei comisii de ancheta nu are nicio legatura cu o ancheta judiciara, obiectul acestora fiind diferit”, astfel incat cele doua anchete nu pot interfera.

In cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 213/P/2017, s-a dispus la 22.07.2017 clasarea cu privire la sesizarea din oficiu din 24.04.2017, intrucat faptele nu exista in materialitatea lor. in ordonanta se retine ca din materialul probator nu rezulta niciun element sau indiciu de natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca s-ar fi comis o fapta prevazuta de legea penala.

Cu deosebita consideratie,

PROCUROR GENERAL

Augustin Lazar”