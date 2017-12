Parchetul General, precizari despre dosarul privind accidentul din zona Parlamentului

Dupa ce in prima faza procurorul general anunta ca in cazul inregistrat seara trecuta, in apropierea cladirii Legislativului, “urmeaza cercetari, evident, ca in orice cauza (…) fara nicio discriminare”, din directia Biroului de presa al institutiei pe care o conduce Augustin Lazar s-au facut cateva precizari suplimentare despre dosarul deschis dupa incidentul in care a fost implicat un ales al neamului.

Este vorba despre deputatul de Sibiu Ioan Terea, acuzat ca ar fi lovit cu masina, la plecarea din curtea Legislativului, doua persoane din randul celor care protestau miercuri seara, in jurul orei 21, la Parlament. “In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21, in Bucuresti, in zona Palatul Parlamentului, accident soldat cu vatamarea corporala a doua persoane”, mentioneaza reprezentantii Parchetului General, intr-un comunicat din care aflam ca “in cauza s-a inceput urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa”.

Va amintim ca atat parlamentarul cat si cele doua persoane despre care se presupune ca ar fi fost lovite de autoturismul condus de alesul neamului au ajuns sa dea explicatii la politie.

sursa foto: Facebook