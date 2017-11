Parchetul General claseaza dosarul referitor la inregistrarile cu sefa DNA

Dupa mai bine de patru luni de cand se formulase o sesizare in privinta aparitiei in media a unor inregistrari, s-a aflat si ce au decis procurorii de la Parchetul General in dosarul deschis ca urmare a acestui demers.

Mai exact, ca Parchetul de pe langa Inalta Curte a decis clasarea cauzei, din cate anunta Antena 3.

In vara, dupa aparitia in presa a inregistrarilor dintr-o sedinta a DNA, mai exact a unor discutii pe care Laura Kovesi le-ar fi avut cu procurorii din subordine, dinspre Directia Nationala Anticoruptie se formulase o sesizare catre PICCJ.

sursa foto: Facebook