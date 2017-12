Papa recomanda evitarea dialogului cu Satana

Suveranul Pontif a estimat ca necuratul este ”o persoana” foarte inteligenta care are sanse puternice sa te ademeneasca.

Satana personifica ”raul si nu ceata din Milano”, e explicat Papa Francisc, ”nu este o chestie difuza, ci o persoana”. ”Vreau sa spun un lucru de care sunt convins: cu Satana nu poti dialoga. Daca incepi un dialog cu Satana, esti pierdut, este mai inteligent decat noi, iti pierzi capul si apoi esti pierdut”, a recomandat Suveranul Pontif, adaugand: ”Nu, du-te!”. ”Are mereu o mina de om educat, cu noi, preotii, episcopii, este educat, intra in discutie pe neasteptate si apoi se poate sfarsi rau daca nu-ti dai seama la timp”, a adaugat Francisc. Mai des decat predecesorii sai, iezuitul Francisc evoca prezenta nociva a ”diavolului”, a ”demonului”, a lui ”Satana” in intreaga lume si necesitatea de a luptra contra acestui ”rau foarte concret” prin diferite mijloace. Spre exemplu, deja a recomandat preotilor sa nu ezite sa recurga la exorcisti locali atunci cand sunt martori la ”dezordini spirituale” ale enoriasilor. Insa Biserica Catolica nu admite decat partial aceasta practica. Intr-o messa in memoria parintelui francez Jacques Hamel, decapitat de jihadisti in biserica sa, in 2016, papa a subliniat ca a ucide in numele lui Dumnezeu este ”satanic”. ”Satana, pleaca!” au fost si ultimele cuvinte ale preotului francez de 85 de ani lansate la adresa teroristilor care au intrat in biserica.